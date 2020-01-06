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В Канаде самолет на ходу потерял колесо: жуткий момент попал на видео

понедельник, 06 января 2020, 02:05
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В субботу, 4 января, в Канаде у самолета во время взлета оторвалось шасси.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал CBC.

Инцидент произошел с воздушным судном Bombardier Dash 8 рейса Air Canada, который летел из города Монреаля в Сагеней. У него оторвалось одно из двух колес на левом шасси, потому самолет был вынужден совершить экстренную посадку. Однако перед этим судно около часа кружило в воздухе, чтобы выработать топливо.


В Jazz Aviation заявили, что пилоты были подготовлены к подобного рода ситуациям и полностью контролировали самолёт. Лайнер благополучно приземлился в Монреале, где его встречали спасательные бригады.

На борту находилось 49 пассажиров и три члена экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент запечатлели на камеру пассажиры, которые планировали снять из окна иллюминатора красивые виды. На кадрах видны искры, летящие из колеса.

Как сообщал "Апостроф", Гамбургское бюро авиационной безопасности JACDEC составило рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира по состоянию на 2019 год.

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