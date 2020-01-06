В Канаде самолет на ходу потерял колесо: жуткий момент попал на видео

В субботу, 4 января, в Канаде у самолета во время взлета оторвалось шасси.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал CBC.

Инцидент произошел с воздушным судном Bombardier Dash 8 рейса Air Canada, который летел из города Монреаля в Сагеней. У него оторвалось одно из двух колес на левом шасси, потому самолет был вынужден совершить экстренную посадку. Однако перед этим судно около часа кружило в воздухе, чтобы выработать топливо.

Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...

2020 commence plutôt bien pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) 3 січня 2020 р.





В Jazz Aviation заявили, что пилоты были подготовлены к подобного рода ситуациям и полностью контролировали самолёт. Лайнер благополучно приземлился в Монреале, где его встречали спасательные бригады.

На борту находилось 49 пассажиров и три члена экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент запечатлели на камеру пассажиры, которые планировали снять из окна иллюминатора красивые виды. На кадрах видны искры, летящие из колеса.

Xii, essa não é bem a virada de ano que se espera. pic.twitter.com/hkxKUYDyBc — Aviões e Músicas (@avioesemusicas) December 30, 2019

Как сообщал "Апостроф", Гамбургское бюро авиационной безопасности JACDEC составило рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира по состоянию на 2019 год.