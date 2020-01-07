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Пьяное ДТП под Черкассами: появилось видео и рассказ друга погибшего мальчика

вторник, 07 января 2020, 10:33
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Появились новые подробности смертельного ДТП в селе Гарбузын Черкасской области, где пьяный водитель сбил насмерть ребенка и нанес травмы другим несовершеннолетним.

По словам одного из пострадавших, они с друзьями шли по обочине дороги, когда в них сзади влетел автомобиль. Подросток чудом остался жив, хотя получил минимальные травмы.

Как говорят местные жители, которые стали свидетелями аварии, водитель был очень сильно пьян и был просто "никаким".

В то же время в социальных сетях пишут, что один из пострадавших остается в тяжелом состоянии, а еще один получил переломы руки и ноги.

Напомним, что в пятницу, 3 января, на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека.

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