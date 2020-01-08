Названы фамилии пилотов самолета, разбившихся в авиакатастрофе в Иране

На борту самолета Boeing 737-800 NG "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение в Иране 8 января, находилось двое пилотов, инструктор и шесть бортпроводников.

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Об этом на брифинге в аэропорту Борисполь сообщило руководство компании.

Были названы фамилии трех членов экипажа: командир Владимир Гапоненко, второй пилот Сергей Хоменко и инструктор самолета Алексей Наумкин.

"Есть данные на сегодняшний день, что самолет набрал высоту 2400 метров, ошибка экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что было что-то с экипажем", - заявил вице-президент компании Игорь Сосновский.

Как ранее сообщал "Апостроф", в компании "Международные авиалинии Украины" заявили, что самолет, который разбился в Иране, был исправным.