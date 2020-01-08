Страшная весть: Зеленский отреагировал на крушение украинского самолета в Иране

В среду, 8 января, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на крушение украинского самолета в Тегеране (Иран), в результате которого погибли все пассажиры и члены экипажа.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинское посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших и выразил соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа.

Как сообщал "Апостроф", ранее на западе Судана в Эль-Генейне потерпел крушение военный самолет "Антонов". По последним данным, погибли все 15 человек, которые находились на борту.