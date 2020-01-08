В Украине наложили важный запрет по полетам из-за авиакатастрофы над Ираном

Авиакомпаниям Украины запретили полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака в связи с авиакатастрофой самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в среду, 8 января.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, запрет вступает в силу с 00:00 9-го января 2020 года. Известно, что запрет распространяется на всех эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине.

Правительство уже начало внеплановую проверку "обеспечения летной деятельности, поддержания летной пригодности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЧАО "Международные авалинии Украины".

Помимо этого, также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты заявили, что у следствия существует четыре версии авиакатастрофы украинского самолета МАУ, который разбился в Иране, среди которых, в частности, названы техническая неисправность и теракт.