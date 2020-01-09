Мешки с окровавленными телами: под Сумами обнаружили страшные находки

9 января в городе Шостка в Сумской области местные жители нашли на помойке возле домов окровавленные мешки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

На место происшествия сразу вызвали полицию. Следственно-оперативная группа обнаружила, что в двух мешках находятся трупы собак. Животных убили холодным оружием. В других пакетах были окровавленные тела кошек.

В тот же день в разных районах города жители Шостки наталкивались на тела убитых котов. Обо всех фактах уже уведомили полицию.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Начато экспертизу, следствие продолжается.

Как писал "Апостроф" ранее, в Чоповичах Житомирской области подросток зверски пытал еще живого поросенка . Делал он это с помощью газовой горелки.