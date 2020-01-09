Под Киевом молодой водитель устроил гонки с "копами" и сбил пешехода: фото

Во вторник, 7 января, утром в Белой Церкви Киевской области был задержан водитель авто с иностранной регистрацией, который в попытках уйти от погони правоохранителей сбил пешехода.

Об этом сообщается на канале "Киев оперативный" в Telegram.

Так, отмечается, что полицейские попытались задержать автомобиль за нарушение правил дорожного движения, однако тот сорвался с места и попытался скрыться. В ходе погони водитель не справился с управлением и наехал на пешехода, после чего продолжил ехать. Нарушителя в итоге задержали силами оперативников подразделения "Тор". Им оказался 24-летний местный житель. У него при себе не было документов, подтверждающих право управлять авто.

В то же время пострадавшую женщину 46 лет доставили в больницу. У нее черепно-мозговая травма, перелом ребер.

В полиции приняли решение открыть производство по ч.1 ст.286 УК Украины – нарушение ПДД, повлекшее телесное повреждение потерпевшему. Также по факту было составлено два административных протокола о превышении скорости и невыполнении требования остановиться. Нарушителю грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", 8 января в Днепропетровской области произошла масштабная авария с участием автобуса с людьми, в результате столкновения на дороге пострадали 9 человек, один из которых погиб.