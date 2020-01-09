Украинского экс-топ-чиновника заподозрили в растрате десятков миллионов: подробности и фото

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) объявили о подозрении бывшему заместителю министра по вопросам чрезвычайных ситуаций, которого обвиняют в растрате десятков миллионов гривен.

Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

Оказалось, что в 2004 году МЧС Украины и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3420 кв. м. жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность ведомству.

Но в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому Министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме, расположенном в городе Ирпене, под Киевом, тем самым "сэкономив" десятки миллионов гривен, но, не вернув остаток выделенных средств.

"Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило Министерство по Киевской области на 23,7 млн гривен меньше, чем стоимость квартир, которые Министерство должно было получить в Киеве", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аэропорте "Жуляны" (Киев) задержали экс-министра здравоохранения Украины времен беглого экс-президента Виктора Януковича Раису Богатыреву.

Также в Ростове-на-Дону сотрудники спецслужб РФ арестовали бывшего "министра финансов и сборов ДНР" Александра Тимофеева по прозвищу "Ташкент".