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Крушение украинского самолета в Иране: появилось видео маршрута сбитого борта

суббота, 11 января 2020, 18:24
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Украинский самолет, который сбили в среду, 8 января, вблизи Тегерана, не отклонялся от курса.

Об этом можно судить по видео, составленном из 3D-снимков маршрута борта, опубликованном в YouTube пользователем Simin Zarrin.

Так, маршрут сбитого воздушного судна сравнили с движением других 22 самолетов этого же рейса. Последний полет на кадрах изображен синей линией.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт называл несколько причин авиакатастрофы.

Как сообщал "Апостроф", члены экипажа самолета компании "Международные авиалинии Украины", который разбился в среду, 8 января, в Тегеране (Иран), последний раз сфотографировались возле отеля накануне авиакатастрофы.

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