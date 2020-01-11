Крушение украинского самолета в Иране: появилось видео маршрута сбитого борта

Украинский самолет, который сбили в среду, 8 января, вблизи Тегерана, не отклонялся от курса.

Об этом можно судить по видео, составленном из 3D-снимков маршрута борта, опубликованном в YouTube пользователем Simin Zarrin.

Так, маршрут сбитого воздушного судна сравнили с движением других 22 самолетов этого же рейса. Последний полет на кадрах изображен синей линией.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт называл несколько причин авиакатастрофы.

Как сообщал "Апостроф", члены экипажа самолета компании "Международные авиалинии Украины", который разбился в среду, 8 января, в Тегеране (Иран), последний раз сфотографировались возле отеля накануне авиакатастрофы.