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Под Киевом авто полиции устроило смертельное ДТП: подробности

суббота, 11 января 2020, 09:37
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В субботу, 11 января, в городе Борисполь Киевской области произошло смертельное ДТП с участием машины полиции и пешехода.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия случилась около 07:00 по адресу улица Киевский шлях, 125. Там автомобиль Renault Doker правоохранителей сбил мужчину. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

По данным источника издания в правоохранительных органах, мужчина стоял на проезжей части, возле пешеходного перехода. Именно там и произошел наезд. Отмечают, что за рулем находился сотрудник одного из подразделений полиции.

На месте работали соответствующие службы. Личность погибшего установлена. Все подробности аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Как сообщал "Апостроф", в городе Белая Церковь Киевской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

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