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Протесты в Иране из-за авиакатастрофы самолета МАУ: новые видео

суббота, 11 января 2020, 22:58
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Протесты, начавшиеся в Тегеране в субботу, 11 января, из-за авиакатастрофы украинского самолета в Иране в среду, 8 января, расползаются по всей стране, охватив помимо столицы, еще четыре крупных города.

Об этом сообщают в соцсетях, публикуя новые и новые видео протестов.

Так, протесты охватили Тегеран, Решт, Хамадан, Шираз и Исфахан.

На опубликованных видео можно увидеть большое количество людей, которые вышли на улицы из-за катастрофы украинского самолета и требуют смены власти. Ситуация настолько тревожная, что между протестующими и полицейскими произошли серьезные противостояния.

Напомним, трагедия произошла в среду, 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине озвучили сумму выплат семьям погибших украинцев в катастрофе самолета МАУ в Иране.

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