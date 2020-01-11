Протесты в Иране из-за авиакатастрофы самолета МАУ: новые видео

Протесты, начавшиеся в Тегеране в субботу, 11 января, из-за авиакатастрофы украинского самолета в Иране в среду, 8 января, расползаются по всей стране, охватив помимо столицы, еще четыре крупных города.
Об этом сообщают в соцсетях, публикуя новые и новые видео протестов.
Так, протесты охватили Тегеран, Решт, Хамадан, Шираз и Исфахан.
На опубликованных видео можно увидеть большое количество людей, которые вышли на улицы из-за катастрофы украинского самолета и требуют смены власти. Ситуация настолько тревожная, что между протестующими и полицейскими произошли серьезные противостояния.
Шо в Тегеране-то творится! pic.twitter.com/bIEd68RLcJ— Л. Баттерс Стотч (@L_Stotch) January 11, 2020
Вот вам ещё видео pic.twitter.com/Q5xUcjqZgX— Л. Баттерс Стотч (@L_Stotch) January 11, 2020
Иранский народ сыт по горло своим Хуйлом и бандой его охранителей! pic.twitter.com/5KG7Ysp4VO— Мысли Перзидента (@VVP2_0) January 11, 2020
Protesters in Tehran are chanting: "Khamenei is a killer & his leadership is illegal" & also "Islamic Regime must be destroyed" after Iran's Supreme Leader admits the IRGC shot down Ukraine flight PS752 pic.twitter.com/qC3ovnU6Rc— Red Nation Rising (@RedNationRising) January 11, 2020
Напомним, трагедия произошла в среду, 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине озвучили сумму выплат семьям погибших украинцев в катастрофе самолета МАУ в Иране.