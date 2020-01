Протесты в Иране из-за авиакатастрофы самолета МАУ: новые видео

Протесты, начавшиеся в Тегеране в субботу, 11 января, из-за авиакатастрофы украинского самолета в Иране в среду, 8 января, расползаются по всей стране, охватив помимо столицы, еще четыре крупных города.

Об этом сообщают в соцсетях, публикуя новые и новые видео протестов.

Так, протесты охватили Тегеран, Решт, Хамадан, Шираз и Исфахан.

На опубликованных видео можно увидеть большое количество людей, которые вышли на улицы из-за катастрофы украинского самолета и требуют смены власти. Ситуация настолько тревожная, что между протестующими и полицейскими произошли серьезные противостояния.

Protesters in Tehran are chanting: "Khamenei is a killer & his leadership is illegal" & also "Islamic Regime must be destroyed" after Iran's Supreme Leader admits the IRGC shot down Ukraine flight PS752 pic.twitter.com/qC3ovnU6Rc