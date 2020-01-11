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В МАУ рассказали о проблемах с опознанием тел жертв катастрофы в Иране

суббота, 11 января 2020, 14:24
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Родственники погибших в катастрофе самолета МАУ 8 января не могут забрать тела своих близких для погребения: для опознания необходим дополнительный ДНК-материал.

Как передает корреспондент "Апострофа", об этом сообщил вице-президент МАУ Игорь Сосновский во время пресс-конференции в Борисполе.

"Тела в 4 разных больницах. У экспертов недостаточно материалов, чтобы определить ДНК. Большинство тел будет предано земле в Иране. Наш МИД занимается тем, чтобы вернуть тела украинцев в Украину. Есть надежда, что тела привезут с грузовым бортом, который привез комиссию в Иран", - сказал Сосновский.

Добавил, что все зависит от готовности иранской стороны быстро обработать информацию и передать тела погибших Украине. Погибших на родину довезет украинский борт. Потом тела доставят для погребения родственникам.

Как информировал "Апостроф" ранее, оператор противовоздушной обороны Ирана, который и выпустил ракету по украинскому пассажирскому самолету 8 января, не смог вовремя оценить риски и принять правильное решение.

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