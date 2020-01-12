RU  UA  EN

воскресенье, 12 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 января

08:31
Появилась меткая фотожаба с Путиным на катастрофу украинского самолета
07:59
В Одессе задержали банду налетчиков, грабивших магазины: фото и видео
07:40
Шоколадный торт с фруктами за час: простой рецепт на каждый день
06:30
Гороскоп на 12 января: Девы будут обидчивыми, а Весы проявят агрессию
06:27
Синоптики обещают солнечное воскресенье: карта погоды
05:24
На Земле нашли след от столкновения с самым крупным метеоритом за всю историю
04:31
На Волыни угнали Land Cruiser с "грузом" на миллионы гривен
03:26
В Сирии ликвидировали сибиряка, воевавшего на Донбассе: фото "груза 200"
02:19
Полиция в Харькове отличилась "королевской" парковкой: фото
01:26
Появились печальные карикатуры на ракетный удар Ирана по украинскому самолету
00:45
Полицейские задержали подозреваемого в зверском нападении на девушку в Киеве: видео
00:24
На Донбассе "200 бригаду" пополнил россиянин по кличке Шах: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилась меткая фотожаба с Путиным на катастрофу украинского самолета

воскресенье, 12 января 2020, 08:31
переглянути новину українською

В сети по-разному реагируют на признание власти Ирана в том, что самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит ракетой в небе над Тегераном.

Соответствующая фотожаба появилась в Telegram-канале "AllГолобуцький".

Героями фотожабы стали президент Ирана Хасан Рухани и глава России Владимир Путин. Картинка намекает на тесное сотрудничество двух государств.

"Чтобы не засветить ваших зенитчиков, мы быстренько признались", – говорит Путину на фотожабе лидер Ирана.

"Спасибо, молодцы. Мы вам поставим еще больше оружия", – отвечает президент России.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 11 января, в Иране тысячи людей вышли на митинги против власти из-за сбитого украинского самолета с 176 пассажирами на борту в небе над Тегераном.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: