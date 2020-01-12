Появилась меткая фотожаба с Путиным на катастрофу украинского самолета

В сети по-разному реагируют на признание власти Ирана в том, что самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит ракетой в небе над Тегераном.

Соответствующая фотожаба появилась в Telegram-канале "AllГолобуцький".

Героями фотожабы стали президент Ирана Хасан Рухани и глава России Владимир Путин. Картинка намекает на тесное сотрудничество двух государств.

"Чтобы не засветить ваших зенитчиков, мы быстренько признались", – говорит Путину на фотожабе лидер Ирана.

"Спасибо, молодцы. Мы вам поставим еще больше оружия", – отвечает президент России.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 11 января, в Иране тысячи людей вышли на митинги против власти из-за сбитого украинского самолета с 176 пассажирами на борту в небе над Тегераном.