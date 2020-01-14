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Жуткие последствия извержения вулкана на Филиппинах: фото

вторник, 14 января 2020, 23:55
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На Филиппинах началась полная эвакуация около миллиона человек, которые проживают возле столицы страны Манилы. Это вызвано извержением вулкана Тааль.

По данным местной прессы, 12 января вулкан извергнул пепел, в результате чего им было покрыто все вокруг на расстоянии в 14 километров. На следующий день из вулкана полились потоки лавы, после чего было принято решение эвакуировать все население в радиусе 17 километров.

В данный момент уровень опасности вулкана 4, что говорит о том, что извержение может состояться в ближайшее время.

Также из-за тумана перестал работать международный аэропорт Ниной Акино в Маниле, здесь отменили почти 170 рейсов.

Интересно, что за последние 450 лет вулкан извергался как минимум 34 раза. Одно из извержений продолжалось шесть месяцев.

Напомним, что на Филиппинах разбушевался вулкан Тааль, но это не помешало молодой паре сыграть свадьбу и сделать фото на его фоне.

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