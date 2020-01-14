В Киеве вооруженные псевдоактивисты напали на строителей: есть пострадавшие

Во вторник, 14 января, по ул. Никольско-Слободской в Днепровском районе г. Киева был совершен ряд противоправных действий рядом с земельным участком, находящимся в частной собственности ООО "Новая Слободка". В частности, группой агрессивно настроенных лиц осуществлены попытки силового перекрытия движения по дороге общего пользования во время заезда тяжелого автомобильного транспорта на частную территорию строительной площадки.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции столицы.

При этом местный житель, имея при себе незарегистрированное холодное оружие - нож, совершил вооруженное нападение на строителей и натравил собаку бойцовской породы на водителей.

Вследствие вышеуказанных действий пострадали несколько человек со стороны застройщика, а также повреждена техника предприятия и подрядных организаций, привлеченных к выполнению строительных работ.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции Украины, которая задокументировала факт совершения противоправных преступных действий. Были предоставлены свидетельства, собранные необходимые доказательства.

Добавим, что ООО "Новая Слободка" имеет всю определенную действующим законодательством разрешительную документацию для проведения подготовительных и строительных работ, а также является законным землепользователем земельного участка по ул. Никольско-Слободская, 7-9 на праве частной собственности.

Подчеркнем, что это не первый случай правонарушений, направленных против законного строительства на частной собственности ООО "Новая Слободка". По факту правонарушения в полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.