На Донбассе прогремел страшный взрыв, пострадал ребенок

12 января оккупированной территории Донбасса произошел взрыв, в результате чего пострадал 12-летний ребенок.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

О происшествие рассказала медработники больницы Луганска 14 января. По их слова, в медучреждение поступил мальчик с осколочными ранениями лица, в том числе и глаза. По предварительным данным, такие травмы он получил вследствие срабатывания взрывного устройства.

Женщина в возрасте 30-39 лет, представившаяся матерью мальчика, рассказала наблюдателям, что 12 января недалеко от их дома в западной части города Миусинск ее сын нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался.

Как сообщал "Апостроф", 5 октября 2019 года в прифронтовом городе Марьинка Донецкой области произошел смертельный взрыв в многоквартирном доме.