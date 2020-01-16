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Под Запорожьем подросток жестоко поиздевался над девушкой

четверг, 16 января 2020, 16:40
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Под Запорожьем 15-летний подросток изнасиловал свою несовершеннолетнюю подругу, которая была пьяна.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Как выяснили полицейские, подростки выпивали в общей компании в центре одного из сел Пологовского района. После посиделок они вместе возвращались домой. Возле железнодорожных рельс парень изнасиловал девочку, при том, что знал, что она находится в пьяном состоянии.

Отмечается, что Пологовский районный суд избрал меру пресечения 15-летнему подозреваемому в виде домашнего ареста. Злоумышленнику грозит тюремный срок до 12 лет.

Как сообщал "Апостроф", в селе Ветли Любешивского района Волынской области пьяная компания изнасиловала и жестоко избила 22-летнюю девушку.

Также во вторник, 12 ноября, в Черниговской области полиция задержала мужчину за попытку изнасилования женщины на кладбище.

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