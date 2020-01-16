Украинская армия понесла новые потери на Донбассе

В четверг, 16 января, на Донбассе, где 15 января погиб 24-летний украинский военный Алексей Василевский, украинские военные снова понесли непоправимые потери: в результате обстрелов боевиков позиций ВСУ один боец погиб.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - пишут военные.

Также стало известно, что в районе обстрелов боевиков, противник вел и снайперский огонь.

Напомним, 15 января боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Они вели обстрел из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и пулеметов.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали архивное фото из Донецкого аэропорта, каким он был до начала военных действий на Донбассе, и сравнили со свежими фотографиями ДАП.