Сколько бойцов Украина потеряла на Донбассе: названа цифра за год

С начала 2019 года и по январь 2020 года включительно на Донбассе в результате обстрелов и провокаций боевиков погибли 132 украинских военнослужащих, 716 получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по каждому случаю открыто уголовное производство, ведется расследование, которое контролируется, собственно, Офисом генерального прокурора.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе 15 января погиб 24-летний украинский военный Алексей Василевский,

Также в результате обстрела снайпера боевиков на Донбассе погиб украинский воин Алексей Кучкин.