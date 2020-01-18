Нашли в перчатках и без обуви: в Киеве загадочно погиб мужчина, фото и видео

Под утро 18 января в Киеве во дворе жилого дома по адресу бульвар Верховного Совета, 14б дворник обнаружила труп мужчины.

Как сообщает "Апостроф" с ссылкой на "Информатор", тело лежало под балконами 25-этажного дома.

Также отмечается, что погибший был без верхней одежды и обуви, а на руках надеты перчатки. По данным полиции, трагедия произошла глубокой ночью, так как еще тогда охранник автостоянки услышал громкий звук падения. Но тогда при осмотре территории он ничего не увидел.

Эксперты сделали вывод, что смерть наступила в результате падения с высоты. При этом никто из местных мужчину не узнавал.

На вид погибшему около 35-40 лет, его личность по-прежнему не установлена.

Тем временем в соцсетях отмечают, что мужчина мог оказаться "домушником".

"Может, он "домушник", "Скорее всего влез в чужую квартиру, разулся, чтобы не наследить, но вдруг вернулись хозяева и он полез через балкон, но не удержался", - пишут в соцсетях.

Напомним, что в пятницу, 17 января, в Киеве на улице Героев Сталинграда, 10А произошла трагедия – ребенок упал с крыши здания и погиб.