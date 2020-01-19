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Крещенское купание в Житомире обернулось страшной трагедией для мужчины

воскресенье, 19 января 2020, 16:22
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Фото: Журнал Житомира

В воскресенье, 19 января, в Житомире, в местном гидропарке, произошел смертельный инцидент, в ходе которого умер мужчина.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Журнал Житомира", медики не успели оказать помощь мужчине.

"Это произошло примерно в 12.00. Мужчина 50-60 лет только начал раздеваться и упал от сердечного приступа. Скорой помощи на месте не было. Врачей искали среди окружающих, но тщетно. За 20-30 минут проехала скорая помощь, но врач уже ничем не смог помочь", - рассказал изданию свидетель трагедии Александр Гупол.

Известно, что мужчина не купался, ему стало плохо совершенно внезапно еще на берегу.

Подробнее о том, как праздновать Крещение Господне и что нельзя делать в праздник, читайте в материале "Апострофа": Крещение Господне 2020: традиции и главные запреты на праздник.

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