Мурашки по коже: сеть потрясли кадры возвращения тел погибших украинцев из Ирана

19 января в Киев доставили тела погибших граждан Украины, которые погибли в результате крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января.

По этому случаю в аэропорту "Борисполь" проходят траурные мероприятия.

Встречать тела погибших сюда прибыли родственники и неравнодушные граждане. Также в аэропорту собралось немало сотрудников средств массовой информации.

Судя по опубликованным кадрам видно, что гробы с погибшими были завернуты в украинские флаги. Каждый из них увозили с территории аэропорта на черном катафалке.

Церемония прощания продлится до 19:00.

На мероприятии присутствует президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончарук, помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ярмак, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава Службы безопасности Иван Баканов и другие.

На сайте президент идет стрим с места событий.

В сети уже выразили соболезнования родственникам погибших.

Напомним, что украинцев попросили 19 января нажать на автомобильный сигнал и так отдать последний долг членам экипажа украинского самолета, который погиб в небе над Тегераном 8 января.