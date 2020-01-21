"Списывает" все на жену: всплыли скандальные детали задержания пьяным экс-главы ГАИ, видео

Бывший руководитель ГАИ Александр Ершов, которого задержали за вождение в нетрезвом состоянии в Киеве, начал доказывать правоохранителям, что в тот вечер он за руль не садился.

По его словам, управляла транспортным средством супруга, а его подставили. При этом активисты утверждают, что видели, как из "паба" выходит нетрезвый мужчина и садится за руль Range Rover.

"Через несколько кварталов он остановился. Водитель вышел и подошел спросить, почему мы едем за ним. Был ощутимый запах алкоголя, речь невнятная. И в это время подъехали экипажи патрульной полиции. И они начали требовать у водителя документы, на что тот отказывался. Мужчина говорил, что он не водитель. Что это какая-то подстава", - вспоминает один из них.

Сам Ершов говорит, что в вечер инцидента употреблял пиво.

"Я ехал сбоку, на пассажирском сидении. Сидела за рулем жена. И даже, если бы я употреблял алкоголь или какие-то спиртные напитки, то за рулем сбоку не запрещается ехать", - сказал он.

Версию Ершова с женой подтвердил и охранник коттеджного городка.

При этом соседи экс-главы ГАИ утверждают, что неоднократно видели того пьяным за рулем.

"Да, было. Мы живем по-соседски. И мы периодически видим, как он выходит из машины в довольно нетрезвом состоянии. И друзья его бывало, что приезжают не достаточно трезвые за рулем", - сказал один из соседей.

Также удалось выяснить, что само авто принадлежит дочери Ершова.

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано расследование, в котором говорится, что семья председателя ГАИ Украины Ершова ведет роскошный образ жизни, владеет элитным автопарком, а дочери чиновника за полгода побывали на отдыхе в десяти странах мира.