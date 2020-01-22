Отдал жизнь за будущее страны: в Украине чтят память первого воина Небесной Сотни

22 января 2014 года в Киеве на Евромайдане убили Сергея Нигояна, который стал первым погибшим во время Революции Достоинства. Сегодня украинцы вспоминают жертву тех событий.

В этот день шесть лет назад Нигоян находился возле стадиона "Динамо". Здесь он получил огнестрельные ранения в шею, голову и грудь, которые оказались смертельными

Впервые Нигояна, который стал одним из символов Революции Достоинства, увидели на майдане 8 декабря 2013 года. Здесь он присоединился к силам Самообороны Майдана и вступил в Третью сотню.

Убили активиста приблизительно в шесть часов утра, когда между протестующими и силовиками действовало перемирие. В Нигояна выстрелили свинцовой картечью.

Похоронили его 26 января 2014 года на кладбище его родной Березноватовки.

Сергея Нигояна посмертно удостоили звания Герой Украины. Также ему присвоили орден "Золотая звезда" за героизм и самоотверженность.

Напомним, в военном городке Озерное, Житомирской области, неизвестные облили краской мемориал памяти воинов АТО (ООС).