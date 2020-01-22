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Стало известно о важном решении по судьбе украинского певца, приговоренного к казни в Малайзии

среда, 22 января 2020, 16:52
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Гражданину Украины Роману Золотареву, которого приговорили к смертной казни в Малайзии, изменили приговор. Он уже находится в Украине.

О ситуации с экс-участником шоу "Х-фактор" в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, Золотарева задержали в Малайзии с чемоданом, который его попросили доставить в Лаос из Бразилии.

"До ареста он занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки. В апреле 2017 года Золотарев должен был вернуться в Украину из-за отмены договоренностей с работодателем. Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц, Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи", - написала Денисова

К смертной казни Золотарева приговорили 29 марта 2019 года, после чего украинская сторона начала переговоры с Малайзией о смягчении приговора.

"Были проведены телефонные разговоры с консулом посольства Украины в Малайзии, подготовлены письма и обращения в соответствующие правозащитные институты. Я также лично обращалась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой содействовать освобождению украинца", - добавила Денисова.

Напомним, что пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашогги приговорили к смертной казни.

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