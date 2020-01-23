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На Харьков посреди зимы обрушился град, видео

четверг, 23 января 2020, 12:39
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В то время как множество областей Украины столкнулось с серьезной проблемой в виде гололеда на дорогах, в Харькове неожиданно выпал град посреди зимы.

Об этом в социальных сетях сообщают городские паблики.

Необычное явление как для конца января попало на видео, которое также опубликовали в сети. На кадрах видно, что земля усеяна крупным градом, хотя традиционно в эту пору года таких осадков в Украине не наблюдают.

Напомним, что в сети продолжают обсуждать последствия гололеда, который покрыл украинские дороги в ночь на 23 января.

Также "Апостроф" сообщал, что утром 23 января киевские водители столкнулись с очень большой проблемой на дорогах - сильным гололедом, который уже доставил немало неприятностей для автолюбителей.

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