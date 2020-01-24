5 годовщина обстрела Мариуполя из "Градов": в сети напомнили страшные фото и видео

24 января в Украине вспоминают жертв обстрела Мариуполя из "Градов", который совершили пророссийские боевики. Пять лет назад в мирном городе в результате падения снарядов погиб 31 человек, еще 117 получили ранения.

По этому трагическому случаю в социальных сетях люди публикуют фотографии и видео ужасных событий в Мариуполе.

Как известно, обстрел боевики начали утром, около 9:15.

Всего боевики выпустили по мирному городу три полных залпа. Ракетные удары пришлись по жилому микрорайону Восточный и блокпосту ВСУ в поселке Виноградное. Второй и третий залпы были выпущены с 13:00 до 14:00.

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В результате обстрелов погибло пятеро детей.

Напомним, что 13 января, в годовщину расстрела автобуса под Волновахой, в Украине вспоминали погибших людей.