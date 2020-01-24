Прокуратура раскрыла новые данные подрыва боевиками Донецкого аэропорта

По факту подрыва пророссийскими боевиками здания Донецкого аэропорта в 2015 году Офис генерального прокурора открыл уголовное производство.

Об этом 24 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Производство открыли по фактам нарушения законов и обычаев войны, которые сопряжены с умышленным убийством (ч.2 ст. 438) Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что боевики и их главари действовали с признаками вероломства, что запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

В частности, 20 января 2015 боевики запросили у украинских военных прекращение огня якобы для эвакуации погибших и раненых, но на самом деле таким образом они хотели получить военное превосходство.

"Находясь в районе позиций подразделений ВС Украины, установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта. После окончания перемирия боевики, подконтрольные ВС РФ, взорвали конструктивные элементы терминала, в результате чего бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалилась, погребая под собой украинских защитников", - говорится в сообщении.

Напомним, что за шесть лет оккупации Донецк с развитого города превратился в руины.