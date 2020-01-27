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Россия хотела отомстить: всплыли громкие детали покушения на ветерана АТО в Харькове, видео

понедельник, 27 января 2020, 07:57
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Служба безопасности Украины (СБУ) смогла предотвратить убийство разведчика батальона "Айдар" Григория Сиваченко, которое российские спецслужбы планировали осуществить в Харькове в качестве мести за ликвидацию российского офицера Евгения Трундаева и других в 2014 году на Донбассе.

Об этом сообщает ТСН.

Взрыв планировался в подъезде многоэтажки в Харькове. При себе киллер имел полкилограмма взрывчатки. Его задержали в подъезде многоэтажки в спальном районе Харькова. В сумке молодого человека - взрывчатка, нашпигованная металлическими болтами. В том подъезде живет герой войны на Донбассе, "айдаровец" Григорий Сиваченко. Именно его жизнь должно было забрать смертоносное устройство.

Позже выяснилось, что взрывчатка сработала бы от автосигнализации и уже была переведена в боевой режим. Если кто-то рядом просто попытается открыть свою машину и частота вдруг будет такая же - беды не миновать. Ее обезвредили на месте – во дворе многоэтажки.

"Это месть. Российские спецслужбы планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, один из них носил звание Героя России", - отметил пресс-секретарь управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Речь идет об офицере Вооруженных сил России Евгение Трундаеве. Его вместе с группой других российских инструкторов ликвидировали осенью 2014-го, во время боев за 32-й блокпост. А вычислил россиян Григорий Сиваченко. Тот самый разведчик батальона "Айдар", на которого охотится вражеская спецслужба.

"На 32-м блокпосте наши артиллеристы точно знали, куда надо стрелять, чтобы обезвредить группу офицеров, которая уничтожила очень много нашей бронированной техники", - рассказал разведчик батальона "Айдар" Григорий Сиваченко.

На его счету не только уничтоженный Герой России. Григорий в Счастье осенью 2014-го перегонял из "серой зоны" танк, который вытащил из-под носа у оккупантов.

Новость о том, что на него охотятся, "айдаровец" воспринял как должное.

"Я сделал бы все, чтобы Служба безопасности Украины успешно провела эту операцию, потому что эта операция гораздо полезнее для Украины, чем моя жизнь", - говорит Григорий.

А исполнителем оказался человек, который до недавнего времени носил погоны украинского капитана. И главное – киллер является участником войны против России, имеющий за спиной несколько командировок в зону АТО.

Юрий Донцов служил командиром роты охраны в 5-й бригаде Нацгвардии. Он согласился на разговор, как только его доставили в следственный изолятор, и, оказалось, среди сотрудников СИЗО капитан — за своего.

"С этой службой я связан – сюда многих сепаратистов возил", - говорит подозреваемый Юрий Донцов. Среди них - Неля Штепа, Долгов и другие.

Капитана-гвардейца завербовали офицеры Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Первая задача предателя - собрать информацию об "айдаровце". Следующее – убить его за хорошие деньги – 25 тысяч долларов.

Капитан говорит, его, якобы, заставили совершить покушение. Однако переписка с российским офицером свидетельствует, идея установить взрывчатку в подъезде принадлежит именно Донцову. Исполнителю прислали сообщение, что адская машинка уже в Украине. 9 января Донцов забрал ее из тайника, настроил в боевое состояние и пошел убивать человека.

"Этих людей (которые работают на спецслужбы РФ) здесь немерянно!", - говорит подозреваемый.

Как сообщалось, ранее стало известно, что прокуратура Киева подозревает 25-летнего уроженца России в организации нападения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его 3-летний сын.

Подробнее о нападении читайте в материале "Апострофа": Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить.

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