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В Запорожье охранник устроил стрельбу в супермаркете, фото

понедельник, 27 января 2020, 12:20
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26 января в супермаркете "Сильпо", который находится в Шевченковском районе Запорожья, охранник устроил стрельбу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на IPNews.

Инцидент произошел за полтора часа до закрытия магазина. Покупателей сначала напугали глухие звуки выстрелов. Затем напуганные люди увидели высокого мужчину, который держал в руках винтовку с оптическим прицелом.

Как выяснилось позже, охранник магазина стрелял по воробьям, которые залетели в помещение магазина и портили в открытых лотках крупы, которые были выставлены на продажу.

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Как сообщал "Апостроф" ранее, в ночь с субботы на воскресенье, 26 января, в Днепровском районе столицы открыли огонь по мужчине. Конфликт со стрельбой произошел на территории Гидропарка, возле "Гидрозона" примерно в 02:00. Сначала там возникла словесная перепалка между двумя компаниями. Она закончилась тем, что один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала в лицо оппонента. После этого компания из трех человек села в автомобиль марки Daewoo Lanos салатового цвета и исчезла.

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