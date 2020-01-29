Появилась меткая фотожаба на панику вокруг коронавируса из Китая

В сети продолжают активно обсуждать ситуацию вокруг смертельного коронавируса 2019-nCoV, который стремительно распространяется по Китаю и не только.

Так, авторы работы, которая была опубликована на странице "Баба і кіт" в социальной сети Facebook, показали, как сейчас в мировых государствах относятся к представителям азиатских государств. Дело в том, что вирус передается от человека к человеку, и именно по этой причине коронавирус "выбрался" за пределы Китая и был зафиксирован в ряде других мировых государств.

К счастью, в Украине случаев заражения зафиксировано не было.

Подробнее о вирусе читайте в материале "Апострофа": Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись.