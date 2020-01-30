Скандал с пророссийскими бигбордами в Киеве: полиция показала фото задержанных

Киевские правоохранители по горячим следам смогли установить личности подозреваемых в размещении пророссийских бигбордов в Киеве вечером 29 января.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники вышли на трех человек, которых обоснованно подозревают в совершении данного преступления.

В данный момент все трое задержаны и находятся в управлении полиции для установления обстоятельств.

По факту размещения билбордов начато уголовные производства по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, бигборды со словами о дружбе с Россией появились в двух районах столицы. На это обратили внимание местные жители, которые вызвали полицию. В тот же вечер их демонтировали.

Напомним, что ситуацией с бигбордами также занимаются в СБУ.