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В Киеве водитель грузовика раздавил женщину и поехал дальше: фото с места трагедии

пятница, 31 января 2020, 14:12
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В Киеве на пешеходном переходе произошла трагедия - грузовик переехал женщину.

Об этом сообщается на канале "Киев оперативный" в Telegram.

Так, указывается, что трагическое событие произошло на улице Жолудева. Известно, что виновник смерти женщины был на автомобиле ЗИЛ, перевозивший песок.

"Ужасное ДТП произошло на улице Жолудева: водитель грузовика ЗИЛ, загруженной песком, не заметил 45-летнюю женщину, которая переходила улицу по пешеходному переходу", - отметили на канале.

Также на канале указали, что водитель скрылся с места ДТП, но его остановили прохожие на другой улице.

"После аварии, водитель поехал дальше. И уже неравнодушные граждане остановили его на улице Симиренко. К сожалению, наезд оказался роковым", - говорится в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре произошла ДТП на пешеходном переходе – девушку сбил автомобиль.

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