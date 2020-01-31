В России обрушился спортивный комплекс: фото и видео момента смертельного ЧП

В Санкт-Петербурге 31 января в ходе демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" внезапно обрушилась крыша и часть здания.

Соответствующие фото и видео опубликовало издание "Фонтанка".

"Это незапланированно абсолютно произошло. Изначально нам говорили, что крышу будут медленно и планомерно разбирать", – рассказал журналист, который находился рядом.

На записи видно, что на крыше находился как минимум один человек. Мужчина упал вместе с крышей вниз на глазах у коллеги, который в это время находился рядом в строительной люльке.

Спасатели говорят, что под завалами могут быть рабочие. В настоящее время на место прибыли машины "скорой помощи,пожарной службы и поисково-спасательной службы.

На месте СКК концессионер собирается построить самую крупную ледовую арену мира.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Норильске обрушилась часть жилой 9-этажки.