В России обрушился спортивный комплекс: фото и видео момента смертельного ЧП

В Санкт-Петербурге 31 января в ходе демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" внезапно обрушилась крыша и часть здания.
Соответствующие фото и видео опубликовало издание "Фонтанка".
"Это незапланированно абсолютно произошло. Изначально нам говорили, что крышу будут медленно и планомерно разбирать", – рассказал журналист, который находился рядом.
На записи видно, что на крыше находился как минимум один человек. Мужчина упал вместе с крышей вниз на глазах у коллеги, который в это время находился рядом в строительной люльке.
Спасатели говорят, что под завалами могут быть рабочие. В настоящее время на место прибыли машины "скорой помощи,пожарной службы и поисково-спасательной службы.
На месте СКК концессионер собирается построить самую крупную ледовую арену мира.
Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Норильске обрушилась часть жилой 9-этажки.