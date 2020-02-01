RU  UA  EN

суббота, 1 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 февраля

00:32
В Азовском море россияне устроили поножовщину на судне: кровавые разборки попали на видео
00:24
Поджог авто журналистов во Львове: опубликовано видео

31 января

23:55
Разбил авто и скрылся: появилось видео момента жесткого ДТП в Киеве
23:55
Украина готовит собственный прорыв в изучении смертельного коронавируса: что известно
23:21
В Украине заявили об экстренной эвакуации своих граждан из Китая
23:05
В Киеве силовики устроили облаву на мигрантов: подробности скандала и фото
22:35
Пытались отравить ртутью: экс-генпрокурор Украины сделал громкое заявление о покушении на себя, видео
22:14
В полиции сделали важное заявление об алиби главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета
21:55
Неизвестные на внедорожнике атаковали резиденцию Трампа: первые подробности и видео
21:21
Не выходил из дома полмесяца: житель Китая рассказал, как спасается от коронавируса
20:15
В Китае заявили о важной разработке против коронавируса
19:52
В Днепре обнаружили страшную находку: фото и первые подробности
Все новости

В Азовском море россияне устроили поножовщину на судне: кровавые разборки попали на видео

суббота, 01 февраля 2020, 00:32
переглянути новину українською

На борту российского танкера, находившегося в Азовском море, произошла драка между двумя мужчинами.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российский ресурс "Ясно".

Судно находилось недалеко от порта "Кавказ". Там между двумя мужчинами произошел конфликт. Вследствие этого старший помощник капитана судна кухонным ножом ударил одного их членов команды. Всего он нанес четыре удара.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Астрахани. Его обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия", - отметили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Мужчина заключен под домашний арест на территории Анапского района до выяснения всех обстоятельств дела.

Как сообщал "Апостроф", 33-летний мужчина чуть не убил грузчика супермаркета в Коммунарском районе Запорожья.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: