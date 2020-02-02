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В Украине объявили штормовое предупреждение: на какие области обрушатся снег и ветер

воскресенье, 02 февраля 2020, 12:40
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2 февраля в ряде областей Украины ожидаются сильные порывы ветра, из-за чего в них объявили штормовое предупреждение.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду. Также в некоторых областях ожидается снег.

Также в сообщении говорится, что в Карпатах 2 февраля ветер будет еще сильнее - до 25 метров в секунду.

В связи с этими погодными условиями данным регионам присвоили желтый уровень опасности.

Детально с ситуацией можно ознакомиться по карте:

Напомним, что утром 2 февраля в украинских Карпатах можно увидеть настоящую зиму, которая в этот раз обошла стороной практически всю территорию страны.

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