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В аэропорту "Борисполь" два человека "диагностировали" у себя коронавирус

понедельник, 03 февраля 2020, 18:40
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В столичном аэропорту "Борисполь" два человека, которые прилетели из Китая, заявили, что подозревают у себя заболевание новым коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Люди обратились с подозрением на заболевание коронавирус 2019-nCoV к медикам 1 февраля. Врачи осмотрели возможных зараженных и поставили предварительный диагноз ОРВИ. Однако учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были доставлены в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве.

В министерстве заявили, что 2 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из китайского города Санья с 128 пассажирами и 21 членами экипажа на борту.

По результатам проведенного скрининга, повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа не обнаружено. Все пассажиры заполнили соответствующие анкеты, позволяющие установить с ними медико-санитарное наблюдения.

Как сообщал "Апостроф", в Таиланде заявили о разработке вакцины против смертельно опасного коронавируса из Китая, от которого уже умерли 362 человека.

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