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В Одессе вспыхнул страшный пожар в многоэтажке, много погибших

понедельник, 03 февраля 2020, 09:59
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В ночь на 3 февраля в Одессе произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате происшествия погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, здесь загорелась квартира на втором этаже.

Пожар возник около 4:23 в Суворовском районе Одессы. Уже в 4:52 пожарные успешно ликвидировали возгорание. К счастью, огонь не успел перекинуться на соседние квартиры.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Причины пожара пока остаются неизвестными. Также не сообщается, были ли в квартире еще люди, кроме погибших.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины погибшим в пожаре в колледже Одессы учительнице Анне Бортюк и спасателю Сергею Шатохину.

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