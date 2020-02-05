"Заработала" на чужом горе: мошенница выдала себя за вдову АТОшника, получив крупную сумму

В Кировоградской области мошенница выдала себя за гражданскую жену погибшего на Донбассе военного, за что получила компенсацию в размере 1,2 млн гривен.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Речь идет о военнослужащем Александре Смураге с позывным "Смурфик" из села Солнцево Кировоградской области. Он погиб от пули снайпера на Донбассе в 2017 году. В прошлом году герою должно было исполнится 30 лет. На войну он попал по призыву в пятую волну мобилизации, а в 2016 году подписал контракт.

"Солдат, стрелок, помощник гранатометчика 10-го отдельного мотопехотного батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 20 ноября в Донецкой области в результате ранений, полученных во время обстрела наших позиций в селе Павлополь Волновахского района Донецкой области", - писали тогда СМИ.

Во время трагической новости объявилась женщина, которая представилась гражданской женой Саши. Сестры узнали о "новой жене" только после смерти Александра. Уверяют, что у него была другая девушка, с которой он планировал построить семью и купить дом.

Правоохранители начали разбираться в ситуации. Они установили, что женщина виделась с погибшим лишь раз. Они познакомились в интернете.

"Наш погибший герой в шесть лет остался сиротой. С сестрой воспитывался в детском доме, а после они жили вдвоем. Когда военнослужащий был в зоне АТО, познакомился по интернету с женщиной. И приехав в отпуск домой, он один раз поехал с ней встретиться. Установлено, что это было эпизодическое знакомство, они виделись всего пару часов или дней", - рассказали в прокуратуре Кировоградской области.

20 ноября 2017 года жизнь бойца оборвала пуля снайпера. И новая знакомая в тот же день наведалась к сестре погибшего, которая жила в другом районе области, и уговорила похоронить тело военнослужащего в своем городе.

"Сестра находилась в очень сложной жизненной ситуации. А новая знакомая пообещала, что возьмет на себя все организационные вопросы, связанные с похоронами. Сестра согласилась, сейчас она проходит по делу как потерпевшая", - уточнили в органах.

23 ноября 2017 года Александра с позывным "Смурфик" похоронили в городе Помошная, где обосновалась супруга-самозванка. После этого почти два года 32-летняя жительница Кировоградской области выдавала себя за вдову погибшего. В общей сложности она получила от государства почти 1,2 млн гривен. При этом, как рассказали правоохранители, фактически в день гибели бойца, "убитая горем вдова" бегала и собирала нужные ей справки.

Известно, что Александр из многодетной семьи. У него осталась старшая на два года сестра Светлана и младшая Леся. Еще был брат, но много лет назад он уехал в Россию и пропал.

"Мы жили в селе за Устиновкой. Маму я совсем не знала, она умерла при родах, и мы воспитывались в детдоме. Потом, когда я уже была в интернате, пришло письмо, что умер отец. А после совершеннолетия Саша жил возле старшей сестры. А я – в другом районе, Бобринецком. Потом брат поехал в АТО, а когда приезжал, останавливался у нее или у меня. И в родном селе у него была девушка, с которой строил серьезные отношения, планировал после окончания войны жить с ней, хотел купить дом", - поделилась воспоминаниями младшая сестра.

Леся уточнила, что брат не был скрытным. Поэтому "гражданская жена", о которой узнали после похорон, стала для всей семьи сюрпризом. А в прошлом году родственники случайно услышали, что "вдова" получила от государства деньги. Тогда и заподозрили, что причиной могли стать деньги.

"Когда Саша погиб, сестра как раз родила четвертого ребенка, роды были сложными. Ей позвонила женщина, которая представилась знакомой, и сказала, что похоронят нашего брата в Помошной. И только прошлой весной мы узнали, что эта женщина получила деньги как супруга. Оформляла все документы тихонько, никому ничего не сказала. Но когда Саша в последний раз приезжал, мы с ним много общались, кофе пили, он ни словом об этой женщине не вспомнил. Говорил о другой", - уточнила Леся.

Про подозреваемую известно, что ее зовут Татьяна П., она уроженка Ивано-Франковской области. На странице "вдовы" в соцсетях – ее снимки в форме. Второй год подряд в ноябре женщина публикует посты в память об Александре. "В этот день два года назад война отобрала жизнь лучшего мужчины и любящего отца. Вечная память и Слава Герою!" – написала женщина большими буквами в ноябре 2019 года.

Судя по фото, в последние годы Татьяна поправила финансовое положение. В доме она сделала ремонт, купила новую мебель и плазму, а летом с детьми съездила на море. Об Александре женщина тоже не забывает – в прошлом году она публиковала снимки памятника, который поставила бойцу.

В 2018 году Татьяна получила орден "За мужество III степени", которым президент посмертно удостоил Александра. Примечательно, что согласно материалам дела, факт проживания одной семьей засвидетельствовали горсовет города Помошная, директор школы выдал справку, что отчим (Александр) чуть ли не ежедневно посещал школу и родительские собрания.

Но после того, как было открыто уголовное производство, чиновники и сотрудники школы дали показания, что выдали справки по просьбе убитой горем "супруги" сразу же после похорон.

В полиции признались, что с таким случаем мошенничества столкнулись впервые.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей интернета порадовала новость о том, что водителя маршрутки в Хмельницком, отказавшего в льготном проезде вдове бойца антитеррористической операции (АТО) на Донбассе Светлане Бойко, отправят в АТО.