Появилось видео смертельного удара по российским военным в Сирии

В сети показали видео ликвидации российских военных в Сирии.

Соответствующее видео опубликовал украинский военнослужащий Анатолий Штирлиц в Twitter.

"Сирия... Продолжается отправления ихтамнетов и наемников на концерты Кобзона", - подписал он.

На кадрах видно, что на крыше здания находятся российские военные, воюющие в Сирии, и в какой-то момент происходит взрыв.

Как писал "Апостроф" ранее, в России всячески пытаются скрыть тот факт, что российские наемники участвуют в конфликтах на Донбассе и в Сирии. Между тем, в сетирассказали о российском наемника ЧВК "Вагнер" Максиме Мощицком, который воюет в Сирии под личным номером М-1661.

Также стало известно о гибели в Сирии российского военнослужащего Василия Юрлина.