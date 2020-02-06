RU  UA  EN

четверг, 6 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 февраля

21:51
Появилось видео смертельного удара по российским военным в Сирии
21:16
В океанах все неспокойнее: ученые дали тревожный прогноз изменения климата
21:04
Смертельное ДТП с пассажирским автобусом на Донбассе: появились фото и новые подробности
20:26
Зеленский впервые высказался про обыски на канале "1+1"
19:50
Как приготовить дома пражский торт: подробный рецепт и советы сладкоежкам
19:43
На трассе под Киевом произошло серьезное лобовое ДТП: фото
19:11
Пес-рекордсмен сумел удержать во рту 6 теннисных мячиков - теперь он звезда соцсетей
19:02
"Джокер" слил переписку с Нефедовым, посетившим "порно-шоу" в Киеве
18:39
Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП на Донбассе: видео и жуткие подробности
17:30
Адвокат волонтерки Звиробий сделал важное заявление после ее визита в ГБР
17:30
Телеканал "1+1" попал в языковой скандал: в сети волна гнева
17:26
Украинский фотограф устроила стильную фотосессию для знаменитой мамы Илона Маска
Все новости

Появилось видео смертельного удара по российским военным в Сирии

четверг, 06 февраля 2020, 21:51
переглянути новину українською

В сети показали видео ликвидации российских военных в Сирии.

Соответствующее видео опубликовал украинский военнослужащий Анатолий Штирлиц в Twitter.

"Сирия... Продолжается отправления ихтамнетов и наемников на концерты Кобзона", - подписал он.

На кадрах видно, что на крыше здания находятся российские военные, воюющие в Сирии, и в какой-то момент происходит взрыв.

Как писал "Апостроф" ранее, в России всячески пытаются скрыть тот факт, что российские наемники участвуют в конфликтах на Донбассе и в Сирии. Между тем, в сетирассказали о российском наемника ЧВК "Вагнер" Максиме Мощицком, который воюет в Сирии под личным номером М-1661.

Также стало известно о гибели в Сирии российского военнослужащего Василия Юрлина.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: