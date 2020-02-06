Рвутся мины и летят пули: появилось свежее видео с передовой на Донбассе

На Донбассе боевики не прекращают обстрелы позиций украинских военных.

Об этом сообщает ТСН.

Рвутся мины и летят пули в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Крымское и Новотошковское. Там неизменно враг провоцирует бойцов ВСУ. Обстрел ведется с гранатометов разного калибра.

Там защищают родину военные из "93-й ОМБр Холодный Яр". Один из бойцов с позывным "Сокол" отметил, что нет никакой тактики, боевики стреляют, а украинская сторона дает ответ.

Как сообщал "Апостроф", 3 февраля боевики на Донбассе продолжали обстреливать позиции Объединенных сил, один военнослужащий получил ранение.

Ранее боевики устроили новые провокации, обстреляв позиции ВСУ вблизи Крымского и Луганского. Враги в районе указанных населенных пунктов применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.