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Рвутся мины и летят пули: появилось свежее видео с передовой на Донбассе

четверг, 06 февраля 2020, 14:56
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На Донбассе боевики не прекращают обстрелы позиций украинских военных.

Об этом сообщает ТСН.

Рвутся мины и летят пули в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Крымское и Новотошковское. Там неизменно враг провоцирует бойцов ВСУ. Обстрел ведется с гранатометов разного калибра.

Там защищают родину военные из "93-й ОМБр Холодный Яр". Один из бойцов с позывным "Сокол" отметил, что нет никакой тактики, боевики стреляют, а украинская сторона дает ответ.

Как сообщал "Апостроф", 3 февраля боевики на Донбассе продолжали обстреливать позиции Объединенных сил, один военнослужащий получил ранение.

Ранее боевики устроили новые провокации, обстреляв позиции ВСУ вблизи Крымского и Луганского. Враги в районе указанных населенных пунктов применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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