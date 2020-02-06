Сварили и съели: в России произошла жуткая история со "спасением" собаки, фото

На Сахалине (Российская Федерация) произошла дикая история с собакой, которую забрали из приюта для бездомных животных.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бушующий мир".

По его данным, в конце января в приют "Пес и кот" приехала женщина, которая хотела взять молодую крупную собаку для охраны загородного дома. Она выбрала одну из самых дружелюбных воспитанниц по кличке "Ника".

Отмечается, что новая хозяйка собаки подписала договор с приютом, в котором указала адрес, а также другие контактные данные, которые позже оказались фальшивыми.

Когда сотрудники приюта приехали навестить собаку, никого по указанному адресу не нашли. Вскоре выяснилось, что "Нику" отвели в заброшенный дом и убили, после разделали и съели.

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада сделала важный шаг к жесткому наказанию обидчиков животных. Уголовная ответственность за жестокое обращение с ними будет наступать с 14 лет.