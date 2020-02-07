Украину ожидает всплеск эпидемии гриппа: чем опасны его штаммы и как уберечься

Среди штаммов гриппа в текущем эпидсезоне самым распространенным является H1N1, более известный в народе как "свиной грипп". Он опасен тем, что из-за него может очень быстро развиться вирусная пневмония.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского Алла Мироненко.

По ее словам, в группах риска заражения вирусом являются медики, беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Мироненко добавила, что редко в Украине также встречаются вирус В викторианской линии и H3N2.

Слова коллеги поддержал врач-инфекционист, управляющий партнер Healthportal Андрей Осадчий. По его словам, H1N1 обладает высокой степенью контагиозности, то есть легко передается от человека к человеку.

"Его основная опасность заключается в том, что при нем часто в течении 48-72 часов развиваются вирусные пневмонии. Присущи ему и осложнения в виде поражений сердечно-сосудистой системы. Особенно это относится к группам риска, поэтому нужно быть очень внимательными к своему здоровью и не заниматься самолечением, а обращаться к врачам-специалистам", - отметил Осадчий.

Специалисты утверждают, что лучшей защитой от гриппа является вакцинация. На сегодняшний день вакцины сделали 235 тысяч украинцев, тогда как за весь эпидсезон в прошлом году прививку от гриппа сделало 161,5 тысяч украинцев.

"По стандартам ВОЗ вакцинироваться можно в любое время, но при этом стоит учитывать, что для того, чтобы выработался иммунитет, нужно время - около двух недель для взрослого населения и до одного месяца - у детей", - добавил Осадчий.

В то же время заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская отмечает, что инкубационный период у гриппа - один день. Это значит, что если человек уже успел побывать в контакте с гриппозным больным, то прививка мало чем поможет.

"Но привиться все же лучше, чем не прививаться вообще. А вообще тем, кто относится к группам риска, лучше вакцинироваться заранее, естественно, согласовав с врачом", - добавил Осадчий.

Специалисты напомнили, что эпидсезон в Украине длится до средины весны, а значит нужно защитить себя от гриппа хотя бы на вторую половину февраля, весь март, апрель и первую декаду мая.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Пик эпидемии впереди: как коронавирус помогает в борьбе с гриппом