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В Тернополе двое рабочих погибли страшной смертью: опубликованы фото

суббота, 08 февраля 2020, 21:05
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8 февраля в Тернополе на строительстве новой многоэтажки погибли двое рабочих.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Инцидент произошел в 1:46. Прораб сообщил, что во время копания траншеи для теплотрассы к одной из новостроек Тернополя, в результате оползня завалило землей двух рабочих. На место происшествия выехали правоохранители, работники МЧС, медики.

Спасатели извлекли из-под завалов мужчин, но спасти жизнь им не удалось. Погибшие - жители Одесской и Донецкой областей.

Полицейские говорят, что во время проведения земляных работ не были соблюдены соответствующие нормы безопасности.

Как писал "Апостроф" ранее, 25 октября в Харьковской области произошел крупный пожар в железобетонном цехе по металлообработке одного из частных предприятий села Хроли, в котором погибли рабочие.

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