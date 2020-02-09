Появились фото и детали суда над девушкой, убившей инструктора тира в Полтаве

В сети появились новые данные о 18-летней девушке, которая застрелила инструктора тира. По решению суда она арестована без права внесения залога.

Как пишет в Facebook журналист Влад Антонов, заседание проходило в закрытом режиме. Перед началом процесса девушка успела сказать журналистам, что убийство было случайным, и она не хотела, чтобы мужчина умер.

Интересно, что летом 2018 года девушка сбежала из оздоровительного лагеря в селе. Красное Скадовского района Херсонской области, после чего ее искала полиция.

Под арестом Вероника Моторная будет до 7 апреля. Ей грозит тюремный срок до 15 лет.

Отмечается, что подозреваемая приехала в Полтаву из Днепра к парню, с которым познакомилась через интернет. Она говорила ему, что хотела на фронт, так как умеет метко стрелять. Также журналист отмечает, что девушка была эмоционально неуравновешенной и неоднократно проявляла о желание "кого-то убить".

Как писал "Апостроф" ранее, в сибирском городе Омск (РФ) девятиклассница убила свою 43-летнюю мать, когда та застала ее в постели с любовником.