Появилось видео крушения вертолета с российским депутатом-мультимиллионером на борту

В сети опубликовали кадры, на которых видно момент крушения вертолёта депутата российской Государственной Думы Айрата Хайруллина. Как известно, страшная трагедия произошла 7 февраля под Казанью.

Как сообщают российские СМИ, политик разбился из-за плохих метеоусловий и ошибки пилота.

"Предварительно, вертолёт угодил в эпицентр снежной бури. Находившийся за штурвалом пилот принял решение экстренно идти на посадку. Оно и стало роковым", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, пило не справился с управлением из-за слишком сильного ветра. После этого воздушное судно упало на лед местной реки.

Как писал "Апостроф" ранее, 26 января, в авиакатастрофе с вертолетом погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант. Ему было 41 год.