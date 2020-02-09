Пришлось вызывать "скорую": в Харькове продавщица жестко наказала вора, видео

В Харькове произошел довольно необычный инцидент: здесь продавщица отправила вора в больницу.

Об этом сообщают городские паблики в социальных сетях.

"Пьяный мужик решил украсть букет прямо у продавщицы, торгующей цветами в переходе. Та не растерялась и погналась за злоумышленником, крепко его толкнув. Вор упал и потерял сознание. Затем у него произошел приступ, похожий на эпилептический", - говорится в сообщении.

На место событий вызвали скорую помощь, которая увезла вора-неудачника в больницу.

Напомним, что в сети появилась забавная фотожаба с котами по мотивам теплого декабря в Украине и отсутствия снега в новогодние праздники.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в вооруженных нападениях на сотрудников магазинов в Одессе.