RU  UA  EN

воскресенье, 9 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 февраля

12:13
Появилось видео крушения вертолета с российским депутатом-мультимиллионером на борту
12:07
Завален мусором, порос травой: опубликованы грустные фото водной катастрофы в Крыму
11:52
Пытались установить "контроль" над Закарпатьем: новые детали и фото задержания опасной банды
11:41
Пришлось вызывать "скорую": в Харькове продавщица жестко наказала вора, видео
11:11
Выводили на расстрел и закапывали живьем: экс-пленник ДНР рассказал о зверствах боевиков
10:48
Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого
10:44
В Киеве разгорелся громкий скандал из-за песен сторонницы боевиков ДНР в пабе, видео
10:40
Изменились правила въезда в оккупированный Крым: что нужно знать
10:05
Забыл о детях: сеть разозлил наглый "герой парковки" в Киеве, фото
09:31
Появилась забавная фотожаба на коронавирус и День всех влюбленных
09:20
Нацотбор на Евровидение-2020: три лучших номера первого полуфинала
08:59
Коронавирус убил больше 800 человек: жуткие детали и свежие видео из Китая
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пришлось вызывать "скорую": в Харькове продавщица жестко наказала вора, видео

воскресенье, 09 февраля 2020, 11:41
переглянути новину українською

В Харькове произошел довольно необычный инцидент: здесь продавщица отправила вора в больницу.

Об этом сообщают городские паблики в социальных сетях.

"Пьяный мужик решил украсть букет прямо у продавщицы, торгующей цветами в переходе. Та не растерялась и погналась за злоумышленником, крепко его толкнув. Вор упал и потерял сознание. Затем у него произошел приступ, похожий на эпилептический", - говорится в сообщении.

На место событий вызвали скорую помощь, которая увезла вора-неудачника в больницу.

Напомним, что в сети появилась забавная фотожаба с котами по мотивам теплого декабря в Украине и отсутствия снега в новогодние праздники.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в вооруженных нападениях на сотрудников магазинов в Одессе.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: