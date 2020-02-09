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Забыл о детях: сеть разозлил наглый "герой парковки" в Киеве, фото

воскресенье, 09 февраля 2020, 10:05
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В Киеве отличился очередной "герой парковки", который оставил свое транспортное средство на месте прохода пешеходов.

Фотографию хама в сети опубликовало сообщество dtp.kiev.ua.

На фотографии видно, что водитель наплевательски отнесся к пешеходам и поставил свою машину прямо на пешеходной зоне.

В комментариях люди раскритиковали действия горе-водителя.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве очередного "героя парковки" жестоко наказали за то, что его транспорт мешал проезду мусоровоза, из-за чего мусорные баки во дворе жилых домов были переполнены.

Напомним, что в Киеве на элитный автомобиль, припаркованный на пешеходном переходе, неизвестные наклеили листок с оскорблениями в адрес водителя.

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