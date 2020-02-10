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В Киеве поймали грабителя-убийцу, усыплявшего своих жертв: фото

понедельник, 10 февраля 2020, 14:23
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В Киеве злоумышленник накачивал своих жертв сильнодействующими препаратами, после чего они теряли не только сознание, но и ценные вещи.

Как сообщили в Национальной полиции, двое пострадавших мужчин находятся в больнице, третий - умер.

В полицию сообщили жертвы преступника, которых он ограбил возле станции метро Лесная.

"Пострадавшие рассказали, что накануне познакомились с мужчиной, который предложил выпить алкогольных напитков. Во время распития они теряли сознание, а через некоторое время обнаруживали отсутствие денег, документов и гаджетов", - сообщили в полиции.

В ходе спецоперации полицейские задержали 34-летнего местного жителя, ранее судимого за хулиганство: В отношении него начато досудебное расследование, начатое по ч. 2 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что полиция указала приметы подозреваемого убийцы пластического хирурга Андрея Сотника в центре Киева.

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