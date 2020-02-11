Число умерших от коронавируса перевалило за тысячу: онлайн-карта и данные по странам

10 февраля от смертельного коронавируса умерли 108 человек, а общее число жертв достигло 1016 человек.

Как сообщает Национальная комиссия Китая по здравоохранению, за сутки зарегистрировано 2478 новых случаев заражения коронавирусом, из них 2097 — в Хубэе. 716 человек успешно были вылечены.

Всего по миру зарегистрировано 42 тысячи 638 человек, которые заразились коронавирусом. Госпитализированы 37 тысяч 726 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи коронавируса, не связанные с поездками в Китай, могут быть "искрой, которая приведет к пожару".

По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреесуса, по миру фиксируются факты передачи вируса от людей, которые не были в Китае.

"Выявление незначительного количества случаев может свидетельствовать о более широкой передаче в других странах. Короче говоря: мы можем видеть лишь верхушку айсберга", - отметил он.

Напомним, что Международная команда вирусологов обнаружила в Бразилии новый вирус, у которого более 90% генов до сих пор были неизвестны науке.